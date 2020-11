E’ terminato il Derby della Lanterna, gara valida per la sesta giornata di campionato 2020-2021, col risultato di 1-1. Al gol di Jankto per i blucerchiati ha risposto Scamacca per i rossoblu. Un pareggio che sposta poco per entrambe le compagini e soprattutto per il Grifone, che si trova ancora a quota 5 punti a pochi passi dalla zona retrocessione.