Serie A, Salernitana-Napoli 0-1: ai partenopei basta Zielinski

Il Napoli continua la corsa. Dopo la vittoria infrasettimanale contro il Bologna (3-0), i partenopei si aggiudicano il derby campano superando di misura (1-0) la Salernitana. Decide la rete di Zielinski al 61′. In attesa del risultato di Roma–Milan, al via alle 20:45 – il Napoli si porta al comando in classifica con 31 punti. La Salernitana rimane al penultimo posto a 7 punti.

Il Napoli impiega un’ora per trovare il vantaggio. Zielinski cerca Petagna: il neo entrato gira di testa ma colpisce in maniera scoordinata e centra la traversa; Mario Rui in corsa calcia, la difesa granata respinge e la palla arriva sui piedi del polacco, che mette dentro aiutato dall’errore di Belec (61′). La rete viene convalidata dopo il check del VAR.

Il finale è rovente. La Salernitana perde il cipriota Kastanos. Ci vogliono però pochi minuti perché la parità viene ristabilita dal rosso sventolato a Koulibaly. Sulla conseguente punizione, Di Lorenzo respinge quasi sulla linea la punizione – lenta – di Ribery. Negli ultimi due minuti di recupero la partita dei granata si riempie di rammarico per la possibilità sciupata da Gagliolo, che spara alto a distanza ravvicinata e porta lasciata vuota da Ospina.