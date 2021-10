Serie A, Salernitana-Empoli 2-4. Sconfitta all’esordio per Colantuono

E’ terminata Salernitana-Empoli, gara valida per la nona giornata di campionato, col risultato di 4-2 per gli ospiti. Primo tempo dominato dalla squadra toscana che dopo 15′ è avanti di tre gol: Pinamonti, Cutrone e l‘autogol di Strandberg mettono in ginocchio la squadra di Salerno. Il rigore trasformato da Pinamonti al 46′ sembra chiudere definitivamente la gara.

Gara che invece nella ripresa si capovolge visto che la squadra del neo allenatore Colantuono è padrona del campo: dopo 3′ minuti Ranieri riapre la sfida e dopo 10′ riduce lo svantaggio. Non basta per raggiungere il pareggio. Nulla da fare dunque per Colantuono, che rimedia una pesante sconfitta.