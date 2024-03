Serie A, Roma-Bologna si giocherà lunedì 22 aprile alle 18.30. Domani l’ufficialità

Lega Serie A ha rimandato la comunicazione degli gli anticipi e i posticipi dalla 31esima alla 33esima giornata di campionato a domani, ma nel frattempo stanno arrivando alcune anticipazioni sulle partite più delicate. Infatti come riporta Matteo Di Gangi, giornalista di Sportface, la Lega avrebbe accolto la richiesta della Roma di posticipare Roma-Bologna, match valido per il 33esimo turno.

Quindi lo scontro Champions contro i rossoblù si giocherà lunedì 22 alle 18.30, dopo Roma-Milan (ritorno dei quarti di Europa League, in programma giovedì 18 aprile alle ore 21). Allo stesso tempo, il Milan disputerà il derby contro l’Inter lunedì alle 20:45. Attesa per domani l’ufficialità della decisione.

