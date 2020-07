Si è concluso il match di Serie A tra Parma e Atalanta valido per la trentasettesima giornata di Serie A. La Dea ha vinto 2-1 grazie ai gol di Malinovskyi e Gomez nonostante fosse andata in svantaggio per la rete di Kulusevski. Adesso gli uomini di Gasperini si trovano al secondo posto della classifica in attesa del risultato di Inter-Napoli.