Sono da poco terminate le due sfide delle 15.00 di questo sabato di Serie A. Sia Empoli-Genoa, che Udinese-Monza sono terminate con due pareggi a reti bianche. Due importanti sfide salvezza che non hanno però smosso granché la classifica. La “cura-Nicola” continua a funzionare per l’Empoli, che allunga a tre la striscia di risultati utili consecutivi e sale a 18 punti in classifica, agganciando provvisoriamente sia Cagliari che Verona. Per il Genoa arriva un altro risultato utile (l’ottavo di fila) ma anche un’occasione sprecata in ottica Europa.

Alla Dacia Arena la squadra di Cioffi non è riuscita a concretizzare il dominio nel primo tempo, ma grazie al punto rimediato stacca l’Empoli e, momentaneamente, anche Cagliari e Verona, portandosi a un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Resta al dodicesimo posto in compagnia del Genoa, invece, il Monza di Palladino.