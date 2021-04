Serie A, Napoli Lazio 5-2. Insigne, Politano, Osimhen e Mertens stendono i biancocelesti

L’avvolgente manovra del Napoli dà subito i suoi frutti. Al quarto d’ora i partenopei sono già in doppio vantaggio. Il Var richiama Di Bello per l’entrata fallosa di Milinkovic-Savic sull’ex giallorosso Manolas: il direttore di gara indica in dischetto. Si presenta Insigne (7′) che spiazza l’ex compagno di squadra Reina. Pochi minuti e Politano firma il raddoppio. L’esterno scuola Roma riceve da Mertens, taglia al centro e con il mancino batte Reina sul primo palo (12′). Nel secondo tempo di nuovo Insigne e poi Mertens hanno allungato. Inutili i gol di Immobile e Milinkovic che accorciano le distanze. Osimhen ha in seguito segnato il quinto gol.