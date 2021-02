Serie A, Napoli-Juventus 1-0. Insigne dal dischetto regala i tre punti agli azzurri

Si è concluso il match tra Napoli e Juventus, valido per la ventiduesima giornata di Serie A. La gara si è conclusa sul punteggio di 1-0 in favore degli azzurri che sono passati in vantaggio al 31′ con Insigne che ha trasformato un rigore battendo Szczesny.

Adesso gli uomini di Gattuso si trovano a 40 punti in classifica, al pari della Roma, con una gara ancora da recuperare proprio contro la Juventus di Andrea Pirlo (i giallorossi hanno comunque lo stesso numero di partite in attesa del match con l’Udinese).