Serie A, Napoli-Inter 3-1. KO dei nerazzurri al Maradona

Grande big match tra Napoli e Inter. I campioni d’Italia affrontano al Maradona la squadra di Inzaghi reduce dal passaggio in finale di Champions League. Nel primo quarto d’ora nessuna parata per Meret e Onana. Al 41’ espulso Gagliardini per doppia ammonizione. Il match si sblocca al 67’ con la rete di Anguissa. L’Inter non si arrende e all’82’ trova il pareggio con Lukaku, ma Di Lorenzo riporta subito avanti i suoi con una bellissima rete da fuori. Gli azzurri la chiudono con il gol di Gaetano negli ultimi minuti di recupero. La squadra di Inzaghi si arresta a quota 66 punti.