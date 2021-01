Serie A, Napoli-Fiorentina 6-0. Disfatta Viola: al Maradona non c’è mai stata partita

Al Diego Armando Maradona il Napoli show. La Fiorentina è completamente annichilita e cade per 4-0. Occasione gustose per Ribery e Biraghi, bravo Ospina sul francese, ma poi assolo dei ragazzi di Gattuso. Il vantaggio arriva all’alba della partita con un colpo da biliardo di Insigne. Raddoppio di Demme, col secondo assist di Petagna, e poi la valanga si completa con Lozano e Zielinski. In nessuno dei gol Dragowski poteva fare qualcosa. Nella ripresa il rigore di Insigne per la cinquina e il gol di Politano a chiudere i conti.