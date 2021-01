Serie A, Milan-Torino 2-0. Non steccano i rossoneri con Leao e il rigore di Kessie

Dopo aver perso contro la Juventus il Milan torna alla vittoria con il Torino. Un 2-0 per la squadra di Pioli tutto nel primo tempo dove i granata non hanno fatto veramente nulla per impensierire Donnarumma. In gol Rafael Leao e Kessie su rigore (dato con l’ausilio del VAR): 12esimo tiro dal dischetto per il Milan in 17 giornate. Nella ripresa il Toro ci ha provato, ma si è visto annullare un penalty sempre perchè Maresca è stato richiamato al VAR.