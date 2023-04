Il Milan scende in campo contro il Lecce. Primo tempo il Lecce cresce e parte bene ma a sbloccarla è il Milan, sugli sviluppi di un corner. Leao stacca sul cross di Tonali e fa 1-0 di testa. Nella ripresa arriva il 2-0 al 74’ con un palo gol Leao segna una doppietta. I rossoneri battono i giallorossi per 2-0 salendo momentaneamente al quinto posto in classifica a pari punti con la Roma.