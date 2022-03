Termina il posticipo delle 20:45 al Meazza tra Milan ed Empoli, con la vittoria dei rossoneri per 1-0. Decisivo il gol, arrivato nel primo tempo (19′), di Kalulu, che regala alla formazione allenata da Pioli tre punti fondamentali per rimanere in testa alla classifica. Il Milan si trova infatti adesso primo, con 63 punti, a +5 dall’Inter, con i nerazzurri che però hanno due partite disputate in meno. L’Empoli rimane invece tredicesimo, con 32 punti.