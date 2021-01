Serie A, Milan-Atalanta 0-3. Romero, Ilicic e Zapata affondano i rossoneri

Finita la gara a San Siro tra Milan e Atalanta, gara valida per la diciannovesima di Serie A. I rossoneri capolisti cercano di fare gioco, ma l’Atalanta crea maggiori insidie. La Dea va in vantaggio grazie ad un bel colpo di testa di Romero su assist di Gosens. Raddoppia su rigore trasformato da Ilicic, dopo un fallo di Kessiè in aria di rigore. Il tris arriva al 77′ con il gol di Duvan Zapata a chiudere la partita. Il Milan rimane al primo posto con 43 punti, l’Atalanta si porta al quarto posto con 36 punti.