Si sono conclusi gli anticipi della quinta giornata di Serie A. L’Inter ha battuto 3-1 la Fiorentina grazie ai gol di Darmian, Dzeko e Perisic: i nerazzurri erano andati in svantaggio al 23′ per un gol di Sottil. Passa anche l’Atalanta sul Sassuolo: 2-1 il risultato finale. Le reti portano la firma di Gosens e Zappacosta per la Dea, per i neroverdi a segno Berardi.