Serie A: Lecce-Sassuolo 0-1. La decide il norvegese Thorstvedt di testa

Al Via del Mare è andato in scena il posticipo del Sabato sera tra Lecce e Sassuolo. Partita a ritmi bassi con il Lecce che prova a costruire il gioco senza mai trovare lo specchio della porta. Il Sassuolo invece si rende più pericoloso con Bajrami che fallisce un gol a tu per tu con l’estremo difensore giallorosso. Da segnalare l’ammonizione di Berardi tra le fila del Sassuolo che salterà il prossimo match contro la Cremonese.

Nella ripresa parte meglio il Lecce che trova più volte la conclusione verso la porta di Consigli senza mai impensierirlo. Ma è il Sassuolo a sbloccare il match. Ci pensa Thorstvedt al 65′ che appena subentrato dalla panchina su calcio d’angolo di Berardi insacca di testa alle spalle di un incolpevole Falcone. Il Lecce non ci sta e risponde all’82’ con Strafezza che su sponda di Di Francesco si trova sui piedi la palla del pareggio ma da pochi passi calcia di poco a lato.

Con questa vittoria il Sassuolo raggiunge proprio il Lecce a quota 27 punti in classifica. I pugliesi, che dovranno fare a meno di Baschirotto (diffidato e ammonito al 74′), nella prossima giornata faranno visita all’Inter di Inzaghi, mentre il club emiliano giocherà a Cremona. La squadra di Dionisi sarà ospite dei giallorossi Domenica 12 Marzo alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma dove affronterà Pellegrini e compagni.