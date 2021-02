È terminato il match tra Lazio e Sampdoria, valido per la 23ª giornata di Serie A. La gara è terminata 1-0 in favore dei biancocelesti che sono passati in vantaggio al 24′ grazie al gol di Luis Alberto.

Leggi anche: La Raggi fa l’accordo con la Regione per lo stadio ma ormai è tardi

Gli uomini di Inzaghi si portano così a 43 punti in classifica, al pari della Roma, con i giallorossi che domani scenderanno in campo contro il Benevento.