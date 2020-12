Serie A, Lazio-Napoli 2-0. Decidono la sfida Immobile e Luis Alberto

Finita la gara all’Olimpico tra Lazio e Napoli, posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Il Napoli si presenta alla sfida con numerose assenze e i biancocelesti perdono Acerbi poco prima della gara. La partita la fanno i biancocelesti fin dai primi minuti e al 9′ sono già in vantaggio grazie a Ciro Immobile abile a sfruttare un assist di Marusic dalla sinistra.

Leggi anche: Fonseca: “Difficile spiegare quello che è successo e il cambiamento da un tempo all’altro”

Il Napoli prova a rispondere con diverse occasioni, ma l’imprecisione attanaglia la squadra di Gattuso. Nel secondo tempo la Lazio riesce a raddoppiare con un gol di Luis Alberto servito perfettamente dal solito Immobile. I partenopei provano in ogni modo, ma non riescono a trovare la rete che li rimetterebbe in partita. La Lazio si porta così all’ottavo posto a 21 punti, mentre il Napoli rimane al quinto posto con 24 punti in classifica.