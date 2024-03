È terminato il match tra Lazio e Juventus, valido per la trentesima giornata di Serie A. La partita si è conclusa sull’1-0 per i padroni di casa, con i biancocelesti che hanno avuto la meglio anche sul possesso palla: 65% contro il 35% fatto registrata dalla squadra di Allegri.

La gara è rimasta bloccata sullo 0-0 per tutti i 90′, ma proprio allo scadere del recupero Marusic ha siglato la rete della vittoria per la Lazio. Adesso i bianconeri si trovano al terzo posto della classifica di Serie A con 5 punti di vantaggio sul Bologna e 8 punti sulla Roma. Quest’ultime però hanno attualmente una partita in meno.