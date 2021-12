Serie A, Lazio-Genoa 3-1. Ennesimo ko per i liguri

Termina il primo anticipo della diciottesima giornata di Serie A. La Lazio vince 3-1 in casa contro il Genoa, con la formazione allenata da Shevchenko che colleziona l’ennesimo risultato negativo. I biancocelesti passano in vantaggio nel primo tempo grazie ad una rete di Pedro (36′), poi nella ripresa il raddoppio di Acerbi (75′) e il 3-0 di Zaccagni (81′). Nel finale anche il gol del Genoa con Melegoni (86′), appena subentrato al posto di Portanova. La Lazio raggiunge la Roma a 28 punti in classifica, mentre i grifoni restano penultimi con 10 punti.