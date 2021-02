Serie A, l’Atalanta vince in extremis a Cagliari. Tre punti anche per la Sampdoria

Terminano le gare delle 15.00 della Serie A TIM. L’Atalanta sbanca la Sardegna Arena di Cagliari all’ultimo minuto, grazie al gol di Muriel al 90′. Qualche brivido sul finale, ma nulla da temere per gli uomini di Gasperini, che si portano al settimo posto in classifica con 40 punti. Tre punti anche per la Sampdoria, che vince 2-1 con la Fiorentina. Per la squadra di casa in gol Keita e Quagliarella, mentre per gli ospiti a segno Vlahovic.