Serie A, l’Atalanta vince a Cagliari e blinda il quarto posto

Sono terminate le gare delle 19:30 di questa trentesima giornata di Serie A 2019-2020. L’Atalanta ha vinto 1-0 in casa del Cagliari grazie a un gol del solito Muriel e si è portata a quindici punti dal quinto posto. Stesso esito per Brescia, Fiorentina e Sampdoria che hanno vinto rispettivamente contro Verona, Parma e Spal. Udinese e Genoa invece hanno pareggiato 2-2. Da rilevare un interessante duello in zona salvezza, infatti i rossoblu sono appena a due punti di distanza dalla zona retrocessione occupata dal Lecce.