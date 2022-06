Pubblicate date ed orari delle prime 5 giornate di Serie A. La Roma partirà da Salerno il 14 agosto alle ore 20.45 per poi esordire in casa contro la Cremonese lunedì 22 alle ore 18.30. Successivamente big match con la Juventus 5 giorni dopo alle 18.30, prima di affrontare il Monza in casa il 30 agosto alle 20.45. ultima del quintetto l’Udinese il 4 settembre alle ore 20.45.