Sono terminati i match delle ore 15 validi per la 19ª giornata di Serie A. La Lazio ha battuto in trasferta l’Udinese per 2-1 grazie ai gol di Pellegrini e Vecino. I biancocelesti si portano così a +2 sulla Roma in attesa della gara tra i giallorossi e l’Atalanta in programma per questa sera.

Cade il Napoli in casa del Torino. Secco 3-0 dei granata che stendono gli uomini di Mazzarri grazie alle reti messe a segno da Sanabria, Vlasic e Buongiorno. Esordio da incubo per Mazzocchi che si fa espellere dopo appena 5′ di gioco quando il risultato era ancora aperto (1-0 per il Torino in quel momento).