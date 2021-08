Buona la prima per Sarri, che porta la sua Lazio a vincere per 3-1 in casa dell’Empoli. Gol di Lazzari, Immobile (rigore) e Milinkovic. Esordio da titolare per Pedro. L’Atalanta di Gasperini vince a Torino contro gli uomini di Juric grazie a un gol all’ultimo minuti di Roberto Piccoli.