Serie A, la Juventus cala il tris con il Genoa. Tre punti anche per il Napoli e Lazio

Vittoria importante per la Juventus in chiave Champions League. Gara subito in discesa per i bianconeri: al 4′ Cuadrado lascia sul posto Rovella e appoggia dietro per Kulusevki: lo svedese apre il sinistro e firma il vantaggio. I bianconeri premono e all’ennesimo affondo arriva anche il raddoppio. Chiesa recupera palla a Radovanovic, si immola verso l’area e calcia: Perin respinge, Ronaldo sbaglia clamorosamente il tap-in da pochi passi ed involontariamente serve Morata (22′), che senza difficoltà mette dentro. Nel secondo tempo spinge la squadra ligure e accorcia con Scamacca con un colpo di testa a seguito di un calcio d’angolo. Al 70′ arriva il tris della Juventus con Mckennie su un bell’assist di Danilo che chiude definitivamente la gara.

Passa anche il Napoli su un campo difficile come quello della Sampdoria. I partenopei fanno la gara sin da subito e sbloccano il risultato al 35′ con Ruiz. Lo spagnolo appoggia per Osimhen, abile nel fungere da sponda per Zielinski: il polacco appoggia immediatamente all’iberico che di prima intenzione batte Audero. La squadra di Gattuso cerca più volte il gol del raddoppio, ma Audero è miracoloso prima su Fabian Ruiz e poi su Insigne. Il gol che chiude la gara arriva solamente al 87′ con Osimhen. Il Napoli si porta attualmente al quarto posto con 59 punti in classifica.

La Lazio vince negli ultimi istanti di gara contro il Verona. Partita avvincente e entusiasmante al Bentegodi con tutte e due le squadre che provano a vincere la partita. Al 47′ da segnare il gol di Caicedo annullato dal Var per un fallo dello stesso attaccante su Magnani. Le sortite offensive laziali portano al successo al fotofinish: al 92′ Milinkovic Savic di testa supera Silvestri su assist di Radu. La Lazio rimane al sesto posto con 55 punti in classifica.