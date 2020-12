Serie A, la classifica del 2020. Milan primo con distacco, Roma settima

E’ terminato il 2020, almeno sotto il profilo calcistico. E’ tempo di tirare le somme, non guardando alla stagione in corso ma tutto l’anno solare. Un anno iniziato malissimo per la Roma che ha viaggiato per settimane con una media punti da zona retrocessione salvo poi cambiare rotta col cambio di modulo e innescare la marcia, con un percorso virtuoso che la porta al terzo posto dopo l’ultima gara. Ecco la classifica della Serie A dell’intero anno solare, al netto delle gare giocate da ciascuna squadra:

Milan 79 punti (35 partite)

Inter 73 (35)

Atalanta 69 (34)

Juventus 65 (34)

Napoli 63 (34)

Lazio 63 (36)

Roma 62 (35)

Sassuolo 58 (35)

Hellas Verona 50 (36)

Fiorentina 46 (35)

Sampdoria 44 (35)

Udinese 42 (34)

Bologna 40 (35)

Genoa 38 (35)

Parma 36 (35)

Cagliari 30 (35)

Torino 27 (35)

Lecce 20 (21)

Benevento 18 (14)

Spezia 11 (14)

Brescia 11 (21)

Crotone 9 (14)

SPAL 8 (21)