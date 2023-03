Serie A, Juventus-Sampdoria 4-2. Bianconeri show, 4 gol ai blucerchiati allo Juventus Stadium

6 gol totali allo Juventus Stadium stasera tra Juventus e Sampdoria. A timbrare il cartellino ci pensa per primo Bremer all’11’, raddoppia poi un grande Rabiot al 26’ per la squadra di casa. La Samp però alza la testa e con Augello al 31’ e Djuricic un minuto dopo riporta il punteggio in parità. Il primo tempo termina con uno spettacolare 2-2.

I secondi 45 minuti sono a senso unico: la Juve padroneggia in casa. Al 64’ è Rabiot che con un sinistro all’incrocio dei pali batte l’estremo difensore blucerchiato dando il vantaggio alla squadra di Allegri. Da segnalare il rigore sbagliato di Vlahovic al 69’. Chiude i giochi al 94’ Soulè con il suo primo goal in serie A.

Finisce quindi 4-2 per i bianconeri che con questa vittoria salgono a 38 punti in classifica posizionandosi al nono posto in vista del big match contro l’Inter. La Sampdoria invece rimane con la Cremonese, battuta dalla Fiorentina questo pomeriggio, in ultima posizione a 12 punti.