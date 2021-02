È terminato il match tra Juventus e Crotone, valido per la 23ª giornata di Serie A. La gara è terminata 3-0 in favore dei bianconeri che sono passati in vantaggio al 38′ grazie ad una rete di Ronaldo, che ha poi messo a segno anche il gol del raddoppio sul termine del primo tempo.

Al 66′, poi, McKennie ha chiuso definitivamente la sfida. Gli uomini di Pirlo si portano così a 45 punti in classifica, a +1 sulla Roma.