È terminato il match tra Inter e Torino, valido per la trentaduesima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno battuto i granata 3-1 dopo che erano andati in svantaggio per il gol di Belotti. Per la squadra di Conte sono andati a segno Young, Godin e Lautaro Martinez. Adesso l’Inter ha raggiunto la Lazio al secondo posto della classifica con 68 punti.