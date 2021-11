Serie A, Inter-Napoli 3-2. Calhanoglu, Perisic e Lautaro fermano la capolista

Finita la partita tra Napoli e Inter della tredicesima giornata di Serie A. I nerazzurri partono male e al 17′ sono sotto: contropiede partenopeo con Insigne che disegna per Zielinski che scarica un destro sotto l’incrocio, imparabile per Handanovic. La reazione della squadra di Inzaghi è veemente e al 25′ pareggia su rigore grazie a Calhanoglu, dopo un fallo di Koulibaly. A fine primo tempo è Perisic a trovare il gol del vantaggio con un colpo di testa da calcio d’angolo.

Nel secondo tempo l’Inter vuole blindare il match e al 61′ sembra riuscirci: Correa prende palla nella sua metà campo, conduce il contropiede, arriva al limite e serve Lautaro che fa partire un tiro incrociato e batte Ospina che vale il terzo gol interista. A 10 minuti dal termine è Mertens a riaprire l’incontro con un super gol, ma non basta. Il Napoli si ferma a San Siro per la prima volta in stagione.