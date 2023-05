Serie A, il Napoli è Campione d’Italia per la terza volta

Scocca l’ora dello Scudetto. Il Napoli è Campione d’Italia e raggiunge l’attesissimo traguardo dopo 33 anni dall’ultima volta. I partenopei conquistano il terzo scudetto della propria storia e raggiungono proprio la Roma. Il risultato arriva dopo il pareggio maturato alla Dacia Arena contro un solidissimo Udinese. La squadra di Sottil è passata in vantaggio al 13′ con un gran gol di Lovric, poi il solito Osimhen a decidere il risultato finale. Per Spalletti si tratta del primo Scudetto in Serie A in un campionato dominato, raggiunto con 5 giornate di anticipo con un calcio spumeggiante.

Tanti i protagonisti della vittoria finale: da Meret, al capitano Di Lorenzo, dai centrali difensivi fino al’ex Roma Mario Rui. Il metronomo Lobotka, la fantasia di Zielinski e il solido Anguissa. Il colpo Kvaratskhelia, il chuky Lozano e l’urgano Osimhen capocannoniere. Senza dimenticare i giocatori della panchina che nella prima fase hanno aiutato alla vittoria come Simeone e Raspadori. A Napoli è festa grande.