La giornata di Serie A è finita con i match di Milan e Napoli. I rossoneri hanno battuto abbastanza agilmente l’Empoli per 4-2. In gol anche Florenzi su punizione, mentre non è bastata la perla di Bajrami del momentaneo pareggio. Nel finale rigore segnato da Pinamonti. Dall’altra parte i partenopei cadono clamorosamente in casa contro lo Spezia. A decidere un autogol incredibile di Juan Jesus.