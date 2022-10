Serie A: il Milan batte la Juventus per 2-0

Una Juventus in difficoltà e poco aggressiva perde a San Siro il big match contro il Milan.

Per i rossoneri a segno Tomori e Brahim Diaz.

I bianconeri non riescono a risalire la classifica: momentaneamente occupano l’ottavo posto con 13 punti, mentre “il diavolo” continua sulle ali dell’entusiasmo in campionato rimanendo in zona Champions, rimanendo in terza posizione.

I prossimi impegni, rispettivamente per il Milan e la Juventus, sono in trasferta contro l’Hellas Verona e il “derby della Mole” contro il Torino.