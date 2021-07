Il Consiglio di Lega, svoltosi questa mattina, ha stabilito all’unanimità che il calendario della Serie A Tim avrà un girone di ritorno asimmetrico nella sequenza delle giornate rispetto al girone di andata. Il nuovo format che il campionato italiano adotterà dalla prossima stagione è già in vigore in altri paesi come in Inghilterra, in Spagna e in Francia.