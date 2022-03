La Lega Serie A, durante questa sosta per le Nazionali, ha annunciato gli anticipi ed i posticipi del campionato alla ripresa. Per la Roma impegni domenica 3 aprile contro la Sampdoria a Genova alle ore 18, poi segue il match con la Salernitana sempre di domenica, 10 aprile, e sempre alle ore 18. Cambia il giorno di Napoli-Roma: la partita al Maradona si disputerà lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 19. Tutto sarà in esclusiva su DAZN.