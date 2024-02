Serie A, Genoa-Udinese 2-0: punti importanti in chiave salvezza per i rossoblù. In gol Retegui e Bani

Nell’anticipo delle 20:45 si sono sfidate al “Marassi” Genoa e Udinese. Il Grifone sta costruendo la sua salvezza all’interno delle mura amiche e così anche oggi è riuscita a strappare un importante successo in chiave salvezza.

La partita non è stata quasi mai in discussione. Infatti già al quarantesimo del primo tempo i padroni di casa si trovavano sul risultato, poi definitivo, di 2-0. Gol firmati prim da Retegui e poi da Bani.

Peri bianconeri è un brutto stop dopo i 4 punti guadagnati nelle ultime due giornate. La squadra di Cioffi è a sole tre lunghezze dal terzultimo posto e dovrà continuare a combattere per ottenere la permanenza in Serie A a fine stagione.