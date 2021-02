Serie A, Genoa-Napoli 2-1. La doppietta di Pandev porta i tre punti ai liguri

Finita la gara al Ferraris tra Genoa e Napoli, gata valida per la ventunesima giornata di Serie A. I partenopei cominciano bene, propositivi ma dopo pochi minuti si trovano sotto. All’11’ è l’ex Goran Pandev che porta in vantaggio il Genoa grazie alla verticalizzazione di Badelj.

Gli uomini di Gattuso escono dal campo e la squadra di Ballardini ne approfitta. Al 26′ è ancora l’attaccante macedone a mettere in rete, servito perfettamente da Zajc. Al 79′ Politano accorcia le distanze, ma non basta. Il Napoli rimane al quinto posto con 37 punti, il Genoa si porta all’undicesimo posto con 24 punti in classifica.