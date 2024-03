È da poco terminata allo stadio Luigi Ferraris la sfida tra Genoa e Monza per 2-3. La gara, valevole per la 28esima giornata di Serie A è terminata con una pioggia di gol: nel primo tempo gli ospiti vanno avanti grazie alle reti di Pessina e Dany Mota. Il Genoa accorcia le distanze alla ripresa con Gudmundsson che ribatte in rete il rigore parato da Di Gregorio. Per i padroni di casa era arrivato anche il pareggio con Vitinha, ma Maldini trova il gol del definitivo vantaggio e regala i tre punti a Palladino.