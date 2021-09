Serie A, Genoa-Fiorentina 1-2. Saponara e Bonaventura regalano i tre punti ad Italiano

Finisce il match al Marassi tra Genoa e Fiorentina. Nel primo tempo la partita è bloccata, con la squadra di Italiano che prova a fare l’incontro e il Grifone a difendersi e ripartire. Le migliori occasioni capitano sui piedi di Gonzalez e Bonaventura, entrambi fermati sul più bello da Sirigu. Pericolosa anche una punizione di Biraghi, sempre il portiere campione d’Europa a rendersi protagonista. Da un pasticcio nella difesa viola nasce un’occasione anche per il Genoa: Destro a tu per tu con Dragowski si fa ipnotizzare. Nel secondo tempo si sblocca l’incontro con Saponara, entrato da poco in campo. Il centrocampista prende il pallone sulla trequarti e, in area, fa partire un bellissimo tiro imparabile per Sirigu. Gli spazi si aprono e la Fiorentina va vicina al raddoppio con Duncan: mancino violentissimo dal limite dell’area da parte del ghanese, ma Sirigu risponde presente con una bella parata a mano aperta. Il Genoa prova con qualche cambio a riprendere la partita, ma Bonaventura al 88′ chiude i giochi. Inutile il rigore trasformato da Criscito al 96′.