Serie A, Fiorentina-Milan 2-3. Calhanoglu regala la vittoria ai rossoneri: ora è -6 dall’Inter

Il Milan si rialza. Dopo la sconfitta (0-1) contro il Napoli – avversario della Roma alle 20:45 – i rossoneri tornano al successo. La formazione dell’ex Pioli vince 2-3 contro la Fiorentina. La partenza è a tinte viola. I padroni di casa sfiorano subito il vantaggio, salvato però sulla linea da Tomori. Al primo affondo il Milan trova il gol. Verticalizzazione di Kjaer per Ibrahimovic (9’), abile nel concludere a rete alle spalle di Dragowski. La Fiorentina non si abbatte e reagisce immediatamente: al 17’ arriva il pareggio con la bella punizione di Pulgar. Prima della fine della ripresa entrambe le formazioni sfiorano il vantaggio. Ma ambedue vengono fermate dalla traversa. Ci prova prima la Fiorentina con il colpo di tacco in girata di Pezzella, cui risponde Ibrahimovic con un pallonetto. Prandelli, poi, perde Dragowski. Il portiere polacco ha accusato un problema alla caviglia destra dopo aver effettuato un calcio di rinvio. Al suo posto Terracciano.

La Fiorentina approccia meglio anche la ripresa e ribalta il risultato. Vlahovic lavora bene il cross dalla sinistra di Eysseric, si gira ed appoggia a Ribery (52’): il francese apre l’interno sinistro ed insacca. Se prima la Fiorentina aveva trovato immediatamente il pareggio, ora è il Milan a riaprire la gara in un un nulla. I rossoneri riacciuffano il risultato con Diaz (59′) sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I meneghini ritrovano poi il vantaggio grazie a Calhanoglu (73′). Cavalcata di Kessié, che serve il turco il quale di prima trova il secondo palo.

Il Milan raggiunge così quota 59 punti, -6 dall’Inter capolista. In questo turno di campionato, i nerazzurri non hanno disputato la gara in programma con il Sassuolo dati i casi di positività al Covid-19. Scatto anche su Roma e Napoli, ora distanti 9 punti. La Fiorentina, invece, resta a 29 punti. La formazione toscana è a -6 dalla zona retrocessione, delimitata dal Torino quest’oggi sconfitto 1-0 dalla Sampdoria.