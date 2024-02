Non c’è tempo di pensare alla sconfitta rimediata ieri sera contro l’Inter, per la Roma è gia tempo di ripartire. Giovedì ad attendere i giallorossi c’è la delicatissima trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord, gara valida per i playoff di Europa League. Questa mattina gli uomini di De Rossi hanno lavorato a Trigoria: scarico per chi ha giocato ieri e normale allenamento per tutti gli altri. Anche oggi Smalling si è allenato in gruppo e sarà convocato per la trasferta di giovedì, stesso discorso per Renato Sanches.

