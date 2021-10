Serie A, Fiorentina-Cagliari 3-0 e Verona-Lazio 4-1. Quattro gol di Simeone

La Fiorentina spinge sull’acceleratore dal primo minuto. Al 20’ il pressing viola porta al rigore. Inizialmente sul dischetto si presenta Vlahovic, ma poi è capitan Biraghi a farsi carico della trasformazione. A fine primo tempo arriva anche il raddoppio. Vlahovic lancia Saponara, che avanza in area e serve Gonzalez: l’argentino deve solo toccare in rete (42′). Nel secondo tempo segna Vlahovic. Dopo ben quattro tentativi, il Verona sblocca il risultato al 30’: ottimo passaggio filtrante dell’ex Roma Caprari per Simeone, svelto nel battere di prima Reina. Sulle ali dell’entusiasmo, il centravanti trova la doppietta. Errore in impostazione di Reina, palla a Veloso che serve immediatamente subito Simeone: controllo e potente tiro con il destro da fuori area, Reina guarda (36′). Subito gol Immobile nel secondo tempo ma Simeone porta di nuovo le distanze a due reti. Nel finale il cholito segna anche il quarto gol.