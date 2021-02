Serie A, Crotone-Sassuolo 1-2. Berardi e Caputo portano i tre punti ai neroverdi

Finita la gara allo Scida tra Crotone e Sassuolo, match valevole per la ventiduesima gornata di Serie A. I neroverdi passano in vantaggio al 14′ con Domenico Berardi, al ritorno dall’infortunio, con la classica azione dell’esterno che dal vertice destro rientra sul sinistro e calcia sul primo palo sorprendendo Cordaz. Al 26′ Ounas riporta in parità la gara con un prodigio.

Leggi anche: Mancini entusiasta: “Cuore, concentrazione, ferocia. Felice per questa vittoria di squadra” – FOTO

Il Crotone ci crede e al 42′ si porta in vantaggio con Di Carmine, ma il gol viene annullato dal Var per un fallo di Djidji. La gara viene decisa al 49′ con il rigore trasformato da Caputo. Il Sassuolo si porta all’ottavo posto con 34 punti in classifica, il Crotone rimane all’ultimo posto con 12 punti.