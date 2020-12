Serie A, Crotone-Napoli 0-4. I partenopei si portano al terzo posto in classifica

Finita la gara all’Ezio Scida tra Crotone e Napoli, match valido per la decima giornata di campionato. Match a senso unico quello andato in scena nel pomeriggio con i partenopei a fare la partita. Proprio il Napoli passa in vantaggio al 31′ con il gol di Insigne con un bel tiro a giro. ll Crotone prova a ripartire, ma tutto si rende inutile quando al 50′ viene espulso Petriccione. A quel punto gli uomini di Gattuso dilagano prima con Lozano e infine con Demme. Al 90′ Petagna chiude definitivamente la partita. Il Napoli si porta così al terzo posto con 20 punti in classifica. Il Crotone rimane ultimo in classifica con 2 punti.