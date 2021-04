Serie A crac: ore in palestra e troppa tattica. In Italia i muscoli si rompono di più

La Gazzetta dello Sport (F. Salvio) – Ce lo ricorda ogni eliminazione: in Europa facciamo fatica. Rispetto a inglesi, tedeschi o spagnoli, i nostri sembrano appesantiti e imballati. E più esposti al rischio di infortuni muscolari. I numeri parlano chiaro: nelle due ultime stagioni, la Serie A ha registrato oltre 100 incidenti di questo tipo in più rispetto a Premier e Bundesliga.

Alla data del 24 marzo, in questa stagione la A ha fatto registrare 757 infortuni su un totale di 557 giocatori impiegati, a fronte dei 652 in Premier (515 giocatori scesi in campo) e dei 596 in Bundesliga (523 giocatori). Gli incidenti muscolari sono stati 372 in Italia, il 49% del totale; 273 in Inghilterra, il 41,8%; 232 in Germania, quasi il 39%.