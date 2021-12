Serie A, colpo grosso dell’Empoli a Napoli. Il Sassuolo supera la Lazio, decisivo Raspadori

Finita la partita tra Sassuolo e Lazio, valevole per la 17esima giornata di Serie A. L’incontro si apre subito al 6′ con Zaccagni: Pedro scappa sulla destra, entra in area e serve l’ex Verona che, tutto solo al limite dell’area, batte Consigli con un destro a botta sicura. La partita però la domina la squadra neroverde e, dopo diversi tentativi, arriva il pareggio con un assolo di Berardi che fa un grande gol dalla sua mattonella. Al 69′ è Raspadori, in grande forma, a risolvere il match: Berardi si accentra serve il giovane attaccante che tira con l’interno sorprendendo Strakosha.

Nell’altro match l’Empoli fa il colpo grosso a Napoli. Nel primo tempo da segnalare la traversa di Elmas al 23′ e due grandi occasioni per Lozano e Insigne. Nel secondo tempo sempre il Napoli a creare occasioni: al 62′ viene annullato un gol a Juan Jesus per un fuorigioco. A venti minuti dal termine ci pensa Cutrone sugli sviluppi di corner a mettere dentro.