Serie A, Casini: “Nessun rischio rinvio. Il campionato inizierà il 13 agosto, è sempre stato così”

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è tornato ad esprimersi sulla partenza del campionato a detta di tutti troppo rischiosa per il grande caldo. Le sue parole riportate dall’ANSA a margine dell’inaugurazione della mostra di Jago allo stadio Olimpico di Roma: “Un rischio rinvio per il campionato a causa del caldo? No, la Serie A inizierà il 13 agosto, è sempre stato così. Il calcio italiano è fatto di tradizione, più che una novità è un ritorno. Negli ultimi anni è sparito, ma il campionato dello scorso anno ci ha portato a pensare che in caso di parità lo spareggio è il modo più equo per assegnare il titolo“.