Il Milan non si ferma in più ed allunga ancora sull’Inter, mentre soltanto il Napoli rimane in scia. I rossoneri battono il Cagliari alla Unipol Domus per 1-0 con la rete di Bennacer nel secondo tempo. La classifica vede ora Pioli comandare con 66 punti, seguito da Spalletti a 63 e Inzaghi a 60.