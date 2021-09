Finisce con una vittoria del Bologna il posticipo della terza giornata di Serie A 2021-2022, Bologna-Verona. Una gara con poche emozioni e che ha visto gli emiliani vincere all’ultimo. Continua la striscia negativa per Eusebio Di Francesco, allenatore del Verona, che non vince una gara in Serie A da quasi un anno.